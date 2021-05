Coffee-Break: a nova cerveja artesanal da Nortada

Para criar uma nova cerveja artesanal, a Nortada juntou-se a outra marca nortenha, o café Torrié, e desta parceria nasceu a Coffee-Break, uma edição especial que vai estar disponível a partir de 8 de Maio.

É uma cerveja refrescante, com notas clássicas de caramelo, toffee e amadeirado, às quais o café Torrié se junta. Este resultado foi obtido através da utilização de ingredientes como água, malte de cevada, lúpulo, levedura e café.

“Este projecto foi um desafio muito aliciante, onde se tentou conciliar as características de uma selecção dos melhores cafés Arábicos da América do Sul, com os sabores exuberantes e frescos de uma cerveja de carácter excepcional, mantendo as propriedades essenciais de cada um", explica, em comunicado, Alexandre Almeida, responsável de produção da Torrié.

Também Diana Canas, mestre cervejeira da Nortada, confessa estar satisfeita com o resultado final e descreve a Coffee Break como "uma cerveja com alto drinkability onde os aromas do café se juntam em sintonia perfeita com as notas maltadas da Amber Ale”.

Esta bebida, com 4-4,5% ABV, combina dois dos produtos mais consumidos pelos portugueses: o café e a cerveja. Para já, vai estar disponível na loja online da Nortada.

