Companhia norueguesa Flyr lança voo directo do Porto a Oslo

A companhia norueguesa Flyr chega ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro em Julho, ligando o Porto a Oslo com voos directos duas vezes por semana.

Fundada em 2020 por Erick G. Braathen, um veterano da indústria da aviação norueguesa, a companhia low-cost Flyr está a expandir-se internacionalmente, cobrindo sobretudo destinos tradicionais de férias dos noruegueses. Nesse sentido, o Porto foi um dos primeiros destinos escolhidos pela empresa de aviação, anuncia o portal de notícias da Câmara Municipal do Porto.

A partir de 1 de Julho, a Flyr passará a a operar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, ligando-o ao aeroporto de Gardermoen, em Oslo. A operação contará com duas frequências semanais, às segundas e sextas-feiras, em aviões Boeing 737-800. As reservas já estão abertas online.

Às segundas-feiras, os voos partirão do Aeroporto Francisco Sá Carneiro às 10.45, com chegada prevista ao aeroporto de Gardermoen às 15.25. Às sextas-feiras, o horário previsto de partida da Maia é às 18.15, com chegada prevista a Oslo às 22.55.

A Flyr torna-se, assim, a 25.ª companhia de aviação a operar directamente no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, sendo Portugal um dos poucos destinos fora do país escandinavo em que a empresa decidiu arriscar este ano.

+ Transavia abre nova rota entre o Porto e Brest no Verão

+ EasyJet anuncia três novas rotas e mais dois aviões no Aeroporto Francisco Sá Carneiro