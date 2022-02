A easyJet vai ter mais dois aviões no Aeroporto Francisco Sá Carneiro e três novas rotas para Porto Santo (Madeira), Colónia (Alemanha) e Madrid (Espanha).

A easyJet anunciou que vai reforçar a sua base operacional no Aeroporto Francisco Sá Carneiro com mais dois aviões e três novas ligações com destino a Porto Santo (Madeira), Madrid (Espanha) e Colónia (Alemanha). A companhia aérea reforçará assim a capacidade em 350 mil lugares, criando 70 empregos directos.

Com este reforço, a easyJet aumenta a frota em Portugal para um total de 15 aviões baseados – seis no Porto, cinco em Lisboa e quatro em Faro – e os postos de trabalho para mais de 520 pessoas, das quais 214 baseadas no Porto.

Os voos para Porto Santo contarão com duas frequências semanais entre Maio e Outubro, Colónia terá duas conexões por semana a partir de Abril, e Madrid terá cinco frequências semanais também a partir de Abril. Na sua estratégia para o Verão de 2022, a empresa prepara também a reactivação das rotas para Ibiza e Palma de Maiorca.

A easyJet apresenta-se como a terceira maior companhia aérea em Portugal e a segunda low cost, com 7,2 milhões de passageiros transportados de e para o Portugal em 2019 (antes da pandemia). A companhia chegou ao Aeroporto do Porto em 2007 e, até ao momento, já transportou mais de 14 milhões de passageiros, contando agora com 23 ligações para aeroportos europeus em cerca de oito países.

