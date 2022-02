Gerês vai ter 126 dias de caminhadas guiadas até Dezembro

Gostava de conhecer o Gerês com guias especializados? Entre aldeias, bosques e cascatas, são várias as caminhadas diurnas e nocturnas que pode fazer este ano.

Até Dezembro, pode contar com 126 dias de caminhadas guiadas para conhecer o Gerês de um modo diferente. Organizado pela associação Gerês Viver Turismo, este programa anual conta com o apoio da Câmara Municipal de Terras de Bouro, sendo operacionalizado por seis empresas de animação turística do concelho, dotadas de guias especializados e conhecedores do território.

Pelo décimo ano consecutivo, a organização pretende "evidenciar as características ímpares do Gerês para a prática de caminhadas na natureza, com destaque para a rede de trilhos". Para além das muitas caminhadas matinais, poderá também participar em caminhadas nocturnas, na 10.ª edição do Festival de Caminhadas, que se realiza a 26 e 27 de Março, na 9.ª edição do Trilho das Bruxas e em vários eventos comemorativos.

As inscrições são gratuitas e estão abertas para os clientes dos estabelecimentos hoteleiros aderentes (ver listagem). Basta pedir ao estabelecimento para fazer a sua inscrição na caminhada pretendida. Consulte o calendário de caminhadas.

