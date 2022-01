Parque das Serras do Porto organiza caminhadas guiadas gratuitas

Ao longo deste ano, a Associação de Municípios do Parque das Serras do Porto propõe 11 caminhadas guiadas pela rede de percursos pedestres. A inscrição é gratuita.

O Parque das Serras do Porto é composto por seis serras – Santa Justa, Pias, Castiçal, Santa Iria, Flores e Banjas –, abrangendo território dos municípios de Gondomar, Paredes e Valongo. É um refúgio que pode ser explorado a pé ou de bicicleta, por entre serras e rios, aldeias quase intocadas pela urbanidade e construções arqueológicas que convidam a fugir da azáfama citadina.

De forma a promover o contacto com a natureza, a Associação de Municípios do Parque das Serras do Porto vai organizar 11 caminhadas guiadas pela rede de percursos pedestres, ao ritmo de uma por mês (com a excepção de Agosto). A primeira está marcada para domingo, 23 de Janeiro, às 09.00, e vai levar à descoberta do Trilho dos Romanos e do Corredor Ecológico. O trilho de 6,2 km tem a duração aproximada de duas horas e meia a três horas, com dificuldade média. A inscrição é gratuita e deverá ser feita através deste formulário.

© DR Percursos pedestres no Parque das Serras do Porto

O Trilho dos Romanos é um percurso que se desenrola na serra de Santa Justa, com passagem pelos "mais emblemáticos complexos mineiros de Valongo, que testemunham a relevância da mineração aurífera subterrânea romana no território, a mais extensa do Império", explica a organização. O trajecto é diversificado, com trilhos de pé posto e caminhos florestais, convidando também à descoberta da paisagem e da flora e fauna nativas.

+ 14 passeios para fazer na natureza

+ Há novos passadiços no Minho para descobrir a Cascata do Fojo

+ Valongo inaugura percurso de 30 km com baloiços e tronos romanos