Há novos passadiços no Minho para descobrir a Cascata do Fojo

A freguesia de Lara, em Monção, é pintada com o verde das plantações de vinho Alvarinho, mas também esconde um bom segredo: a Cascata do Fojo. Este pequeno paraíso constitui um espaço propício para relaxar no meio da natureza, entre as águas refrescantes e a sombra das árvores.

No dia 13 de Janeiro, foram inaugurados passadiços com rampas, plataformas e escadas, na sua maioria em madeira de pinho tratado, com uma extensão aproximada de 350 metros. O objectivo é permitir "o acesso facilitado a uma jóia da coroa monçanense", anuncia a Câmara de Monção. Os passadiços "foram implementados com a preocupação de causar o menor impacto visual possível e preservar os elementos naturais e construídos, visíveis ao longo do percurso".

© Câmara Municipal de Monção Cascata do Fojo em Monção

Neste local, a água cai em cascata entre duas paredes rochosas, criando pequenas lagoas. Pode ainda apreciar alguns moinhos seculares que outrora simbolizavam uma das vivências da comunidade local: a moagem do trigo. Aproveite também para visitar o Alto da Cotorinha, antiga eira comunitária com vista sobre o Vale do Gadanha.

Para chegar à Cascata do Fojo, dirija-se ao lugar do Forno. Junto a uma pequena represa, encontra a indicação do local, bastando seguir a levada (canal de água) que, mais à frente, o conduzirá às cascatas. Neste percurso de, sensivelmente, 300 metros, encontra-se sinalização vertical. O local está assinalado no Google Maps.

