Vêm aí caminhadas guiadas para descobrir as cascatas e os bosques encantados do Gerês

O Gerês pode ser tão bonito quanto perigoso. Quem quiser aventurar-se no desconhecido, pode aproveitar as caminhadas guiadas que a Green Trekker propõe durante todo o ano, perfeitas para abastecer os pulmões com ar puro e descobrir os segredos do único parque nacional em Portugal.

No domingo, 30 de Janeiro, o percurso de 13 quilómetros tem início junto ao acesso da cascata do Arado, situado a 800 metros de altitude. A caminhada prossegue por bosques e prados tipicos da região, como o vasto Prado da Teixeira, entre grandes escarpas rochosas e floresta exuberante. O caminho de regresso passa pelo Curral Teixeira, o da Lomba e o da Carvalha das Éguas.

© Diogo Sá Lima



Também a um domingo, a 20 de Fevereiro, poderá explorar os bosques mágicos e as cascatas escondidas nos vales do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Trata-se de uma zona única em termos paisagísticos e naturais em pleno Alto Minho, um trilho de 15 quilómetros repleto de rios selvagens, imponentes maciços graníticos e densos bosques.

Cada caminhada tem o custo de 15€ e inclui um guia Green Trekker no terreno, seguro de acidentes pessoais, seguro de responsabilidade civil, e chá e bolachas, para confortar o estômago e a alma.

