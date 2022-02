Com 138 quilómetros de extensão, o Caminho Português da Costa atravessa os municípios do Porto, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Valença, em direcção a Santiago de Compostela. Em reconhecimento da sua importância histórica e cultural, o Governo publicou esta terça-feira a sua certificação.

A certificação do Caminho da Costa deve-se ao "elevado valor patrimonial dos traçados históricos do Porto e de Viana do Castelo", à "autenticidade e integridade do itinerário, densidade do património edificado e beleza paisagística da envolvente".

© DR Percurso do Caminho Português da Costa

Este é o terceiro Caminho certificado, depois do Caminho Português de Santiago Interior e do Caminho Português de Santiago Central – Alentejo e Ribatejo. Este processo iniciado em 2019, com vista à certificação dos itinerários que constituem os Caminhos de Santiago em território nacional, visa a salvaguarda, valorização e promoção do Caminho Português de Santiago.

Os Caminhos de Santiago são percorridos por milhões de peregrinos desde o início do século IX, quando foi descoberto o sepulcro do apóstolo Santiago Maior em Santiago de Compostela, capital da Galiza, em Espanha. O Caminho da Costa ganhou maior visibilidade a partir do século XVIII, sendo utilizado pelas populações costeiras e pelos que desembarcavam nos portos marítimos.

