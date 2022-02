Nova ponte sobre o rio Douro vai ser “gémea” da Ponte de São João

A nova linha de alta velocidade vai entrar na cidade do Porto pelo canal ferroviário já existente, mas obrigará à construção de uma ponte paralela à de São João para servir o TGV. A criação de uma nova "ponte-espelho" foi anunciada esta segunda-feira durante a reunião do executivo portuense, na sequência da apresentação do site do Pacto do Porto para o Clima.

Ainda não existe um projecto, mas existe a "definição e o reconhecimento de que a Ponte de S. João não chega para o incremento desse transporte, o que vai obrigar a uma ponte paralela", explicou o vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, à margem da reunião, citado no portal municipal. "O que nos foi apresentado foi uma antevisão (imagem) que reproduz a Ponte de S. João com uma gémea paralela e o que se está a definir é esse caminho", acrescentou.

Campanhã será “o grande terminal ferroviário” do novo canal no município. O grau de incerteza que existe de momento prende-se com o “desenvolvimento das linhas a Norte do Porto”. “Muito provavelmente essa linha também passará pelo aeroporto, mas no que concerne ao concelho do Porto a estação central manter-se-á Campanhã”, concluiu Pedro Baganha.

Recorde-se que já está prevista a construção de duas outras pontes entre o Porto e Gaia. Uma ficará entre as pontes da Arrábida e de Luís I e servirá uma nova linha de metro entre a Casa da Música e Santo Ovídio, ligando o Campo Alegre, no Porto, ao Arrábida Shopping, em Gaia. Nesta ponte vão circular apenas o metro, ciclistas e peões. A outra vai chamar-se D. António Francisco dos Santos e fará a ligação entre a zona de Campanhã, no Porto, à zona de Quebrantões, em Oliveira do Douro, entre as pontes do Freixo e de São João. Servirá para tráfego automóvel, transportes colectivos e meios suaves. Ambas poderão estar concluídas em 2025.

