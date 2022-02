Transavia abre nova rota entre o Porto e Brest no Verão

A Transavia, subsidiária low-cost do grupo Air France-KLM, prossegue a sua expansão no mercado português com a abertura de uma rota sazonal entre o Porto e a cidade francesa de Brest, na Bretanha. Este novo serviço vai funcionar a partir de 27 de Março, com até dois voos por semana, às sextas-feiras e domingos, e decorrerá até 28 de Outubro de 2022. Os preços começam nos 31€.

"Depois das três novas aberturas para Ponta Delgada, nos Açores, a partir do Porto, Paris-Orly e Amesterdão-Schiphol, é para nós um grande prazer anunciar uma quarta nova rota no mercado português, desta vez a Porto-Brest", afirma Nicolas Hénin, Chief Commercial Officer da Transavia France, citado em comunicado. "Sendo um mercado histórico e estratégico para a nossa operação global, Portugal mostrou a sua resiliência nos últimos dois anos e provou estar pronto para uma recuperação rápida e robusta já este Verão."

A companhia aérea ressalva que o programa de voos "continua sujeito às condições sanitárias e às restrições impostas pelas autoridades dos países em causa".

+ Vêm aí viagens de comboio para ver as amendoeiras em flor no Douro

+ Caminho da Costa, que liga o Porto a Valença, já está certificado

+ Gerês vai ter 126 dias de caminhadas guiadas até Dezembro

+ EasyJet anuncia três novas rotas e mais dois aviões no Aeroporto Francisco Sá Carneiro