Concertos em directo para ver em casa

Há quem diga que é um castigo por todas as vezes que fomos a um concerto e olhámos para o palco através de um ecrã. Enquanto as coisas não regressam à normalidade, seja lá o que isso for, os músicos continuam a actuar em directo. Das suas casas, para todo o mundo.

No sábado 4, o Festival Iminente vai ter uma edição online e solidária. O festival organizado por Vhils conta com actuações de nomes como Julinho KSD, Ana Moura, Mayra Andrade, Dino D'Santiago e DJ Marfox e vai ser transmitido via Instagram. O valor dos donativos reverte para os hospitais de referência no tratamento de Covid-19.

Todas as noites, antes de deitar a filha, Miguel Araújo canta-lhe canções de embalar. Agora, todos podem ouvir esse momento em directo pelo Facebook, por volta das 21.00. “Faço isto há anos. Ocorreu-me que não me custava nada transmitir o momento diariamente. É algo em que eu posso ser útil. Não posso ser útil em mais nada, na realidade. Só com música. Muitas crianças acalmam e adormecem com estes mini-concertos em directo”, diz Miguel Araújo.

Cada um em sua casa, mas a distância não os demove. Os Azeitonas estão a transmitir diariamente actuações em directo através do Facebook. Terça e quarta são os dias de Marlon, quinta e sexta são os dias de Nena, o fim-de-semana é de Salsa e a segunda-feira está reservada para conteúdos especiais.

À sexta-feira, a plataforma Gerador desafia artistas portugueses de áreas culturais diferentes para conceberem um acto em conjunto. Esta semana conta com a encenação de Mia Tomé e a música de Noiserv, num dueto à distância e em directo, às 18.30.

A Antena 3 abre o seu Instagram a um artista por dia. Todos os dias, às 22.00, vai transmitir directos da casa de músicos e DJs como Monday (terça 31), David Bruno (quarta 1), Freddy Locks (quinta 2), Pedro (sexta 3) e DJ Kitten (sábado 4).

O Homestage Festival quer alertar para a situação precária vivida pelos artistas. Actuam via Instagram nomes como Madalena Palmeirim, Manuel Linhares, Flávio Torres e Fast Eddie Nelson. São incentivados os donativos a cada artista ou a causas escolhidas pelos próprios.

O multi-instrumentista (violinista, guitarrista, assobiador, etc.) Andrew Bird costumava transmitir a série de concertos “Live From The Great Room” a partir de sua casa com vários convidados. Agora, tem que o fazer sozinho. Todas as tardes, senta-se em frente à câmara e toca uma canção ao calhas para o Instagram. Desde músicas do seu imaginário folk-pop a versões reimaginadas.

Ben Gibbard, o vocalista dos Death Cab for Cutie (também conhecido dos The Postal Service), está a realizar uma série de concertos acústicos através do YouTube. Todos os dias, às 23.00 de Portugal continental, toca temas das suas bandas e versões de outros artistas a partir do estúdio. O dinheiro angariado durante a transmissão vai ser doado a diferentes instituições.

A cantora e compositora Christine and the Queens está a oferecer concertos caseiros em directo no Instagram. Para as próximas transmissões, ela promete “conceitos duvidosos” e “convidados misteriosos” – à distância, claro. Para já, têm-se ouvido canções suas e versões de nomes como The Weeknd e Steve Lacy. Para ver todos os dias, por volta das 15.00.

