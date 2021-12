Confraria da Rabanada lança roteiro das melhores rabanadas e organiza workshop e almoço

Criada por chefs, cozinheiros e amantes amadores desta sobremesa, a Confraria da Rabanada celebra-a com diferentes eventos onde a rabanada é a estrela. Recentemente, anunciaram o lançamento de um roteiro pelas melhores da cidade e arredores, um almoço a seis mãos e um workshop de, claro, rabanadas.

Apesar de estarmos na época delas, este grupo acredita que não se trata de uma sobremesa sazonal, e "comê-las todo o ano tem tanto de desejado como de possível", explicam, em comunicado. Para ajudar os outros aficionados, criaram um roteiro com quase 20 paragens pelas melhores da cidade e arredores, incluindo versões clássicas, mas também as mais fora da caixa, como a de brioche com bacon, chutney de pimentos e xarope de ácer.

Entre os destaques deste percurso estão a rabanada e creme de queijo da Serra, no Semea by Euskalduna (6,50€); a de pistácio com mascarpone fumado, romã e laranja, no Mito (6€); a de ovos-moles e amêndoa caramelizada, na Casa Ribeiro (5,50€); a clássica, na Taxca (1,50€); com calda de vinho do Porto e frutos secos, no Zizi (3€); ou a de mascarpone, baunilha e gelado de pistácio, no Bonifácio (5,50€).

Fotografia de Marco Duarte A rabanada do Terreiro também entra na lista

O almoço a seis mãos está marcado para este domingo, dia 5 de Dezembro, no In Diferente. A chef Angélica Salvador será a anfitriã, tendo como convidados os chefs João Oliveira (Vista, uma estrela Michelin) e Vítor Adão (Plano). Juntos criaram um menu de seis momentos (45€ por pessoa), que inclui pratos como porco ibérico, foie gras e trufa negra, brioche, novilho e especiarias, e rabanada com aletria e romã. A harmonização vínica está incluída e fica a cargo da Quinta do Crasto.

O workshop de rabanadas, orientado por João Pupo Lameiras, chef e membro da Confraria da Rabanada, acontece na Workshops Pop-Up, na Baixa, no dia 18 de Dezembro, às 16.00. Tem um custo de 30€ por pessoa e no programa estão incluídas uma rabanada tradicional, uma salgada e uma de pão-de-ló. As inscrições devem ser feitas por email (confrariadarabanada@gmail.com).

