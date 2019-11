Conheça o Entre Pontes, o novo restaurante da Baixa

Com uma carta “inspirada na cozinha nortenha” e com algumas influências do mundo, como explica o chef consultor Tony Martins, o Entre Pontes é um dos ex-líbris do Porto Royal Bridges, na Baixa, o novo hotel do grupo Jase, responsável também pelo Douro Royal Valley Hotel & Spa e pelo Douro Palace Hotel Resort & Spa.

A morcela e cebola com pêra em duas texturas; o Zé do Pipo, 70 anos depois – uma versão reinventada do prato tradicional portuense e um clássico do chef há vários anos –; a corvina com couve portuguesa, creme ao Bulhão Pato e mariscos; e o leitão com laranja e couve coração, servido com cabidela de leitão são algumas das criações da casa. Esta costela portuguesa estende-se também às sobremesas, com o toucinho do céu, o pão-de-ló com gelado de queijo da Serra e os papos de anjo. Uma refeição sem bebidas ronda os 30€, mas como nunca se nega um bom vinho, os da garrafeira vêm sobretudo do Douro.

© João Saramago

Antes da refeição, e depois de uma jornada de trabalho, sente-se no bar Eiffel, contíguo ao restaurante, prove os cocktails assinados por Carlos Santiago e o bao de bifanas à moda do Porto, com pickles e maionese de alho (5,50€). Fica a dica.

+ Os melhores restaurantes de comida tradicional no Porto

+ As 10 melhores marisqueiras no Porto e arredores

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.