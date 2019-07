'Corpo Humano - A Ciência da Vida': Exposição fica no Porto até Outubro

Depois de ser vista por milhões de pessoas nas grandes capitais mundiais, a exposição Corpo Humano - A Ciência da Vida chegou à Alfândega do Porto a 1 de Fevereiro deste ano, e aí ia ficar até 31 de Julho. Mas o prazo foi alargado, anunciou a Câmara Municipal do Porto, e agora tem até 20 de Outubro para a visitar.

A exibição, que vai muito além de uma mostra artística comum e é também uma aula completa de anatomia, compromete-se a levá-lo "numa viagem emocionante pelo interior do corpo humano, à descoberta do seu funcionamento", de acordo com o site da exposição, e já foi vista por mais de 50.000 pessoas desde que se instalou em solo portuense.

Mais de 100 órgãos, estruturas ósseas, corpos humanos completos preservados pelo método da plastinação e 120 painéis retroiluminados, com imagens e textos informativos compõem a exposição, que pretende dar a ver e entender como funcionam os órgãos do corpo humano, e transmitir "a importância da anatomia como ferramenta de conhecimento".

Pode ver a mostra de segunda a sexta-feira entre as 10.00 e as 18.00, e aos fins-de-semana das 10.00 às 19.00. O preço dos bilhetes começa nos 8€ e vai até aos 13€. Atenção: há packs especiais para famílias com um custo de 32€, válidos para dois adultos e até três crianças.

Corpo Humano - A Ciência da Vida. Alfândega do Porto. Rua Nova da Alfândega, 4050-430, Porto. 8€-13€. 2ª a 6ª: 10h – 18h, fins de semana e feriados: 10h – 19h

