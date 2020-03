Cozy Yoga + Community: o novo projecto onde também pode tomar café e petiscar

Não importa em que fase se encontra na prática de yoga. No Cozy Yoga + Community, principiantes ou veteranos são bem-vindos e estão convidados a ficar além das aulas, seja para um café, para pôr a conversa em dia ou para criar arte. Tudo isto num verdadeiro espírito de comunidade.

O projecto

Em 2014, Lucie Lorencová trocou a República Checa pelo Porto, onde abriu o Studio Fly, o primeiro espaço da cidade dedicado ao yoga aéreo, que mistura yoga tradicional com pilates e movimentos de dança. Lauren Simonis, a outra sócia deste novo espaço, chegou à Invicta dois anos mais tarde, vinda dos EUA, e com uma grande paixão pela modalidade que, por obra do acaso, começou a ensinar no estúdio de Lucie. Com o tempo, ambas desenvolveram um interesse pelos estilos mais tradicionais e passaram a entender esta prática como algo que ia além do movimento físico. “O yoga é também comunidade”, explica Lauren. Este novo entendimento levou à abertura do Cozy, um espaço amplo e acolhedor onde apetece ficar. Criar esta vontade entre quem as visita é o objectivo das duas amigas, que construíram “um refúgio para quem procura um lar longe de casa” – onde não faltam petiscos e onde se promove a conexão através da arte e do movimento.

O espaço

Uma loja-café, ideal para o convívio antes ou depois das aulas, ocupa a sala que dá as boas-vindas a quem chega. Para que a conversa e a partilha de ideias flua da melhor forma, há bolos e bolachas caseiros, chás e café. Enquanto os saboreia, pode comprar cerâmica, gravuras e sabonetes. Numa outra área está o estúdio de yoga, com aulas de hatha yoga às segundas-feiras às 20.00. Às terças, quartas e quintas-feiras pratica-se o vinyasa yoga, às 20.00, 18.00 e 19.00, respectivamente. Pode comprá-las avulso (12€), escolher uma mensalidade (35€ a 70€), ou pagar 80€ por um número ilimitado.

Os eventos

As tradicionais aulas de yoga até podem ser o grande chamariz do espaço, mas Lucie e Lauren querem ir mais longe e organizar outros eventos, relacionados ou não com a modalidade. Para Março já há dois: o Yoga & Brunch (dia 15 às 11.30) e o Yoga para Pais e Crianças (dia 21 às 11.00). O primeiro inclui um chá de ervas à chegada, uma aula de 90 minutos e um brunch vegetariano completo (25€). O segundo termina com uma conversa, chá, café e snack (15€). Também vão ter lugar para workshops artísticos, assim como eventos de team building.

© João Saramago

© João Saramago

+ Seis sítios para fazer yoga no Porto

+ Dentro do novo MANNA Porto há yoga, meditação e comida saudável

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.