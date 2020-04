Criadores portugueses vão estar em destaque no Instagram do Portugal Fashion

Foram vários os designers portuenses que viram os seus desfiles cancelados devido à pandemia de Covid-19. O Portugal Fashion decidiu dar-lhes assim uma oportunidade de falar sobre as novas colecções, através de directos no Instagram do evento.

Portugal Fashion Goes Home with Elle é o nome da iniciativa, criada em colaboração com a revista de moda. Como é que funciona? Até 11 de Maio, dia sim, dia não, às 15.30 em directo, vai ser feita uma pequena entrevista a um criador diferente.

Vão ser abordados assuntos como a adaptação de cada um a esta nova realidade e de que forma é que a indústria da moda está a ser afectada pelo novo coronavírus. Todos os designers vão ainda falar sobre as suas colecções para a estação fria, que não conseguiram apresentar em Março.

Até agora já foram entrevistados os designers Katty Xiomara, Júlio Torcato e Hugo Costa. A próxima, no dia 22 de Abril, é Inês Torcato. O programa completo está aqui e por lá ainda vão passar nomes como Miguel Vieira, Luís Onofre, Rita Gambina e David Catalán.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Encha o cesto de compras com estas novas marcas online

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.