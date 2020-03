Covid-19: Portugal Fashion cancelado

O segundo e terceiro dias do Portugal Fashion, que estava a acontecer na Alfândega do Porto, foram cancelados. O anúncio foi feito, em comunicado, pela organização do evento, e a decisão foi tomada em conjunto com Direcção Geral de Saúde. "A suspensão dos desfiles não é motivada pela identificação de qualquer caso suspeito de infecção pelo novo coronavirus no evento. Trata-se, sim, de uma medida preventiva e ajustada à evolução da epidemia no país", ressalva a organização.

O primeiro dia de Portugal Fashion FW20/21 em três coordenados

As celebrações dos 25 anos do Portugal Fashion começaram ontem de uma forma atípica. Devido ao surto de Covid-19, o primeiro e único dia da 46ª edição do evento aconteceu à porta fechada, com uma lotação máxima de 170 pessoas. Alguns criadores portugueses tiveram a oportunidade de apresentar as suas colecções para a próxima estação fria.

Maria Meira e Unflower, jovens criadores da plataforma Bloom, estrearam a passerelle no primeiro dia. Logo a seguir, foi a vez de Rita Sá apresentar Still Sun, uma colecção cujo ponto de partida foram dois países africanos: Luanda e Angola. A designer apostou na fórmula pela qual é conhecida e fez desfilar propostas de menswear, com um toque de streetwear. A paleta de cores teve como base os tons terra, como o bege, o castanho, o amarelo e o laranja. Apesar da variedade de cores, desfilaram alguns coordenados monocromáticos, como o da fotografia, que fazem lembrar as primeiras colecções da criadora.

Estiveram em destaque os vencedores dos prémios PFN - Portuguese Fashion News: 0.9 Virus, João Sousa, Carolina Sobral e Arieiv. Susana Bettencourt também participou no primeiro dia do evento, novamente com um formato muito diferente do clássico.

David Catalán, que já tinha apresentado a sua colecção na semana da moda de homem, em Milão, voltou a marcar presença no Portugal Fashion. As propostas do espanhol têm como ponto de partida o guarda-roupa dos adeptos e das claques das equipas de futebol inglesas. O resultado são coordenados casuais onde, tal como se pode ver na fotografia, se destacam cores como o azul, o vermelho e o verde, e tecidos como o denim.

Também no alinhamento estava Inês Torcato, mas a jovem designer decidiu durante a tarde cancelar o seu desfile devido à crise de saúde pública que se vive no país. O dia fechou com a apresentação de Maria Gambina. Para a próxima estação fria, tal como já tinha revelado à Time Out, a criadora portuense decidiu olhar para o arquivo da marca, ver o que já tinha sido feito e apresentar versões melhoradas, reinterpretadas ou desconstruídas de alguns clássicos. Por esse motivo, na colecção Searching for the perfect MG há peças em que a identidade da marca está muito vincada, como nas sweatshirts com frases ou letras. As cores garridas como o laranja e o azul não podiam faltar.

