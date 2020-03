O Portugal Fashion faz 25 anos e as celebrações começam na próxima semana

É um dos maiores eventos do calendário da moda portuguesa e está de volta para 46ª edição. O Portugal Fashion celebra 25 anos e vai instalar-se, novamente, na Alfândega do Porto entre os dias 12 e 14 de Março. 2020 é ainda o ano em que se assinalam os 10 anos do Bloom, plataforma dedicada a jovens designers.

Criadores portugueses como Katty Xiomara, Alves/Gonçalves, Diogo Miranda e Miguel Vieira vão ter a oportunidade de apresentar as suas colecções para o próximo Outono/Inverno. A grande novidade da próxima edição do Portugal Fashion é a estreia da marca B488 by Luís Borges.

As criações de nomes já bem conhecidos do público, como David Catalán, Inês Torcato, Maria Gambina e Hugo Costa, também vão pisar a passerelle. Outro nome confirmado é o de Alexandra Moura, a criadora ia apresentar esta colecção durante a semana da moda de Milão, mas o seu desfile foi cancelado devido ao surto de Covid-19. As marcas de calçado e acessórios não foram esquecidas e, como já é habitual, também fazem parte do programa. Apesar de ser uma presença habitual no evento, Luís Buchinho, não está no alinhamento. O designer vai participar na 46ª edição do ModaLisboa, no dia 7 de Março, sábado.

O único desfile fora de portas é o de Katty Xiomara e acontece no sábado. A Casa da Arquitectura foi o local escolhido para receber uma apresentação que conjuga as artes performativas e as propostas para a estação fria da criadora. É também no último dia do evento que vai ser anunciado o vencedor do Concurso Bloom Powered by Sonae Fashion.

© DR

O público pode contar, mais uma vez, com acesso livre e gratuito à zona do Brand-Up, onde além de poderem fazer compras nos expositores de várias marcas portuguesas, também podem assistir a talks que vão abordar diversas temáticas do mundo da moda.

O aniversário também se vai comemorar em Julho, mês em que nasceu o Portugal Fashion, com uma festa que vai ter direito a um desfile da dupla Marques'Almeida. As celebrações continuam até à 47ª edição do evento, em Outubro, altura em que se vão festejar os 10 anos de Bloom.

Ainda para assinalar a data, foi lançada a campanha 25 Years Celebrating Talent. O resultado é um vídeo e 13 cartazes, cujos protagonistas são personalidades de várias áreas, como a actriz Joana Ribeiro; a fadista Gisela João; o bailarino Marco da Silva Ferreira; os modelos Rafaela Varela e Mateus Ribeiro; os artistas plásticos Pedro Gramaxo, Dylan Silva e António Gama; o rapper Porte; o performer, músico e DJ Ghetthoven; a banda Throes + The Shine; o alfaiate Ayres Carneiro da Silva; o pianista e modelo Bruno Dinis e a drag queen Gigi Toe.

