Curtas Vila do Conde adiado para Outubro

É a primeira baixa na agenda cultural do Verão. A 28ª edição do Curtas Vila do Conde foi adiada para os dias 3 a 11 de Outubro devido ao surto de Covid-19. O festival internacional de cinema estava inicialmente agendado para 11 a 19 de Julho.

A incerteza sobre a situação em Portugal e na Europa, prevista para os próximos meses, fez com que a organização do festival decidisse adiar as datas. Devido a estas alterações, as novidades sobre os conteúdos da programação do evento serão apenas divulgadas a partir de Junho. O festival mantém asseguradas todas as parcerias institucionais e privadas.

"Estes são tempos novos e extraordinários para todos. É importante para nós começar a pensar num caminho de regresso, e por isso continuaremos a trabalhar para uma nova edição do festival, ainda que numa altura diferente do ano. Esperamos, assim, acompanhar um recomeço que passe também pelo regresso ao cinema como um local de encontro, num festival que sempre foi uma celebração da cultura e da comunidade. Porém, este é um momento de união no cumprimento das recomendações da Direcção-Geral da Saúde, de forma a estarmos, em breve, todos juntos numa sala de cinema", diz o comunicado oficial.

