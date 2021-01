David Catalán e Miguel Vieira marcam presença na Semana da Moda de Milão

Os criadores integram, mais uma vez, o calendário da Semana da Moda para homem. Apresentam as suas colecções no sábado, em desfiles sem público.

Mais uma vez, David Catalán e Miguel Viera vão ter a oportunidade de apresentar as suas colecções para homem para o próximo Outono/Inverno na Semana da Moda de Milão, que acontece entre os dias 15 e 19 de Janeiro, com desfiles presenciais e transmissão online.

Os desfiles dos criadores vão ter lugar a 16 de Janeiro. O primeiro a apresentar-se será David Catalán, às 11.00, e Miguel Vieira tem hora marcada para as 15.00. Ambas as apresentações serão filmadas sem presença de público, sendo transmitidas posteriormente na plataforma digital desta semana da moda.

Esta presença dos designers em Milão conta com o apoio do Portugal Fashion, que celebrou, no ano passado, o 25.º aniversário. Também fazem parte do alinhamento marcas e criadores internacionais como Fendi, Prada, Tod's, Etro, Dima Leu, entre outros. Miguel Vieira e David Catalán não vão ser os únicos representantes do país a dar cartas em Milão – Alexandra Moura também vai marcar presença na Semana de Moda de Milão, mas no calendário para colecções de mulher.

+ Estas são as novas criadoras de moda do Porto

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana