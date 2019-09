De 4 a 8 de Setembro a decoração vai estar em destaque na Exponor

Doze designers portugueses e mais de 200 marcas de decoração vão marcar presença na IDF by Interdecoração, evento que tem lugar na Exponor e o convida a percorrer, entre quarta-feira 4 e domingo 8, diferentes rotas temáticas. São elas a Makers & Crafts, ao longo da qual vai conhecer a nova geração de criativos; a Sustainability, que permite descobrir os produtos mais sustentáveis do mercado; a Lifestyle, composta pelas marcas mais actuais e pelas novas tendências; e a Container, que se debruça sobre produtos utilitários de consumo rápido.

Entre as propostas dos criadores convidados, “que estão a revolucionar o sector, unindo a manufactura ao design”, vai encontrar “peças com história, mas alinhadas com as novas tendências de decoração”, resultado da soma de uma valorização das técnicas e das artes portuguesas, com uma abordagem contemporânea.

A Amalvina, marca da artista plástica Liliana Pereira, cujas mãos criam bustos inspirados pelo povo e pela cultura ancestral portuguesa; a Garrido Studio, que nasceu da vontade de aliar a “tradição da matéria e a contemporaneidade do pensamento à urgência de fazer e à necessidade de partilhar para que, em qualquer lugar, nos possamos sentir em casa”; e a Otília Flowers, a marca de flores que vai buscar inspiração ao mundo da pintura e dos arranjos que acompanham as obras dos grandes artistas do século XVII, são exemplos do que encontrará em Matosinhos durante os cinco dias da iniciativa.

Do evento vale ainda a pena destacar o Prémio IDF’19, responsável por distinguir os melhores do sector; o almoço/debate The Future is Connection, sobre sustentabilidade, arts&crafts e indústria (dia 4 às 12.00); e os workshops Taças com a técnica da bola (dia 5 às 16.00) e Modelagem do barro com a técnica da ocagem (dia 7 às 16.00). A participação nestas oficinas é gratuita, mas obriga a inscrição com dois dias de antecedência. Consulte o programa completo aqui.

