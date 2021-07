"De Volta à Praça" leva circo contemporâneo a praças e parques de nove cidades do Norte

Rui Paixão no Circo do Coliseu do Porto

O Coliseu do Porto e o Teatro Nacional São João juntaram-se para criar um "programa saltimbanco" com três espectáculos de circo contemporâneo, espalhados pelas praças e parques de nove cidades – Porto, Arcos de Valdevez, Cinfães, Celorico de Basto, Mondim de Basto, Santo Tirso, Cabeceiras de Basto, Paços de Ferreira e Marco de Canaveses – e chamaram-lhe De Volta à Praça. Estas actuações vão percorrer o Norte do país entre 9 de Julho e 19 de Setembro.

Os espectáculos começam já na próxima sexta-feira, no Porto, com uma versão adaptada para a estrada do espectáculo do Circo do Coliseu, apresentado em 2020, que mantém todas as características distintivas, como o cruzamento entre o circo tradicional e o contemporâneo, um mimo no papel de mestre-de-cerimónias e uma banda sonora original interpretada ao vivo por uma orquestra dirigida pelo maestro André Lousada.

Será apresentado no Porto (9 de Julho e 17 de Setembro), Arcos de Valdevez (10 de Julho), Cinfães (25 de Julho), Mondim de Basto (4 de Agosto), Santo Tirso (13 de Agosto), Cabeceiras de Basto (20 de Agosto) e Marco de Canaveses (11 de Setembro).

Circlus, uma criação da Palmilha Dentada, é outra actuação que vai estar em destaque. Apresentado no formato que os pôs nas luzes da ribalta, o café-teatro, este é um trabalho que une temas do circo, música e humor, para toda a família. O espectáculo foi escrito e encenado por Ricardo Alves, interpretado por Ivo Bastos, Patrícia Queirós, Mafalda Canhola e Tiago Araújo. A música original é da responsabilidade de Carlos Adolfo e os figurinos são da autoria de Inês Mariana Moitas.

Pode ser visto no Porto (16 de Julho e 18 de Setembro), Cinfães (24 de Julho), Arcos de Valdevez (1 de Agosto), Celorico de Basto (7 de Agosto), Santo Tirso (14 de Agosto), Cabeceiras de Basto (21 de Agosto), Mondim de Basto (28 de Agosto) e Paços de Ferreira (4 de Setembro).

A companhia Erva Daninha apresenta uma obra inspirada na trilogia de Álvaro Domingues, geógrafo, investigador e professor na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, composta pelos filmes A Rua da Estrada, Vida no Campo e Volta a Portugal. Mas também em longas-metragens, como The Straight Story de David Lynch e O paraíso deve ser aqui de Elia Suleiman.

O resultado é Rasto, um espectáculo onde a dança e a acrobacia coexistem e que usa uma máquina agrícola como elemento cenográfico. Para ver no Porto (18 de Julho e 19 de Setembro), Arcos de Valdevez (1 de Agosto), Celorico de Basto (8 de Agosto), Santo Tirso (15 de Agosto), Cabeceiras de Basto (22 de Agosto), Mondim de Basto (4 de Setembro), Paços de Ferreira (5 de Setembro) e Marco de Canaveses (12 de Setembro).

Além de poder assistir às performances, o público terá a oportunidade de participar em oficinas de circo e marionetas, organizadas pelo Teatro da Palmilha Dentada, que se vão focar "nas lendas e histórias locais e vão ser lugares de encontro para redescobrir o património oral e as histórias (reais ou lendas) da nossa terra". Pode participar no Porto (17 de Julho e 18 Setembro), Cinfães (24 de Julho), Arcos de Valdevez (1 de Agosto), Celorico de Basto (7 de Agosto), Santo Tirso (14 de Agosto), Cabeceiras de Basto (21 Agosto), Mondim de Basto (28 de Agosto), Paços de Ferreira (4 de Setembro) e Marco de Canaveses (11 Setembro).

O acesso a todos os espectáculos é gratuito, mas é necessário reservar os bilhetes com antecedência, já que existe limite de lugares, através do email bilheteira@devoltaapraca.pt. Pode ficar a saber tudo sobre a agenda do De Volta à Praça online.

