A 3ª edição do Festival de Comida Continente vai contar com a actuação de Luis Fonsi, cantor do tema “Despacito". O concerto acontece às 19h30, no dia 7 de Julho, no Parque da Cidade. A entrada é livre.

“Despacito” catapultou o porto-riquenho Luis Fonsi para o estrelato em 2017, tornando-se no artista com mais visualizações no Youtube a nível mundial, num total de mais de 6,2 biliões de views. A canção detém ainda o recorde do número de semanas consecutivas no lugar cimeiro do Top 100 Billboard (16 semanas) e foi a primeira canção não inglesa a consegui-lo em mais de 20 anos.

Por estas e outras razões, a organização do "maior festival de música e gastronomia do país", como se apresentam, espera cerca de 500.000 pessoas nos dois dias do evento (6 e 7 de Junho).

