Digressão mundial de Rosalía passa por Braga e Lisboa e não pelo Porto

A cantora espanhola não vem ao Porto, como anteriormente foi anunciado, mas sim a Braga, onde actuará a 25 de Novembro no Altice Forum Braga

A confusão instalou-se, mas já está esclarecida. Rosalía não vem ao Porto, como anteriormente foi anunciado, mas sim a Braga, onde actuará a 25 de Novembro no Altice Forum Braga e, dois dias depois, em Lisboa, no Altice Forum, no Parque das Nações. A revista norte-americana Variety anunciou esta segunda-feira, 18, a digressão mundial da cantora e compositora espanhola onde, erradamente, o Porto aparece numa lista onde estão anunciados 46 espectáculos em 15 países, um pouco por todo o mundo.

Rosalía, que pisou solo português pela última vez em 2019, no festival NOS Primavera Sound, irá apresentar nesta sua digressão mundial o seu mais recente disco de reggaeton e pop experimental, Motomami, lançado em Março deste ano, onde aparecem hits como Chicken Teriyaki.

A World Tour arranca em Julho com 12 concertos em Espanha, seguindo-se depois o continente americano, com actuações em países como México, Brasil, Argentina, Chile, EUA e Canadá. Em Novembro aterra na Europa onde dará nove concertos até ao final do ano. Os bilhetes vão ser colocados à venda sexta-feira, 22, a partir das 10.00, e os preços rondam os 40€ e os 60€ em Braga e os 35€ e os 60€ em Lisboa.

