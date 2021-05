Distrito do Porto tem 39 praias com “Qualidade de Ouro”

Entre as 392 praias avaliadas pela Quercus, há 39 no distrito do Porto. A maioria está concentrada em Vila Nova de Gaia, que tem 19 praias com "Qualidade de Ouro".

Para a época balnear de 2021, a associação ambientalista Quercus classificou 392 praias portuguesas com "Qualidade de Ouro", 39 das quais localizadas no distrito do Porto. A Região do Tejo e Oeste foi a mais galardoada, com 100 praias. A região do Algarve apresenta a maior subida e a região Centro regista a maior queda na atribuição do galardão.

Das praias galardoadas, 329 são praias costeiras, 52 são praias interiores e 11 são praias de transição. Sobressai no presente ano o aumento de praias "Qualidade de Ouro" na região do Algarve (mais 17 galardões), o que representa uma subida de cerca de 18%. O Norte registou uma subida de seis atribuições face a 2020.

A atribuição da classificação de praia com "Qualidade de Ouro" obedece a critérios de avaliação da água balnear, que deve ser classificada como excelente nas últimas cinco épocas balneares (2016 a 2020) e não pode ter registado qualquer tipo de episódio de desaconselhamento da prática balnear ou interdição da praia no último ano.

A lista de praias pode ser consultada aqui. Estas são as do distrito do Porto:

Porto: Gondarém, Homem do Leme

Gondomar: Lomba

Matosinhos: Agudela, Aterro, Cabo do Mundo, Fuzelhas, Leça da Palmeira, Memória, Pedras Brancas, Pedras do Corgo, Senhora Boa-Nova

Póvoa de Varzim: Codixeira, Estela-Barranha, Fragosa, Paimó, Quião

Vila do Conde: Frente Urbana Sul, Mindelo, Vila Chã

Vila Nova de Gaia: S. Félix da Marinha, Aguda, Canide Norte, Canide Sul, Dunas Mar, Francelos, Francemar, Granja, Lavadores, Madalena Norte, Madalena Sul, Mar e Sol, Marbelo, Miramar, Salgueiros, Sãozinha, Senhor da Pedra, Valadares Norte, Valadares Sul

