Douro Sessions: o palco improvisado de Rui David aos domingos

Este ficará na memória como o Verão sem multidões a correr pelo relvado para arranjar o melhor lugar no recinto dos festivais ou a fazer coro dos seus temas favoritos nas salas de todo o país. Músicos e público vivem, actualmente, uma ressaca colectiva de concertos. É o caso de Rui David, que depois de cem dias sem tocar ao vivo, proporcionou ao público um cheirinho a normalidade com as Douro Sessions, espaço de concertos privados e intimistas.

As duas primeiras sessões realizaram-se a 21 e 28 de Junho, num terraço com uma vista privilegiada sobre o Douro, cuja lotação máxima foi de 20 pessoas e teve uma contribuição mínima de 10€. A iniciativa deverá continuar nos mesmos moldes e o próximo concerto já está marcado para domingo, 5 de Julho. Para participar, o melhor é enviar mensagem privada via Instagram e logo serão dadas mais informações sobre o evento.

A iniciativa, que já recebeu convidados como Pedro Lamares ou Inês Homem de Melo, quer “restabelecer o tão necessário e urgente contacto entre artistas e público”, abrindo portas a outros músicos ou artistas de diferentes áreas, segundo disse Rui David no Instagram. A programação a curto ou médio prazo “adiante se verá”, mas é estar atento às redes sociais.

+ Festivais de música proibidos até 30 de Setembro

+ Noites de Verão ao ar livre no Museu de História Natural e da Ciência

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story