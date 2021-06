Dua Lipa deve regressar a Portugal em 2022 para apresentar Future Nostalgia, o seu segundo álbum de estúdio. Segundo a promotora Everything is New, o concerto em Braga está marcado para 5 de Junho do próximo ano, no Altice Forum Braga, e no dia seguinte na Altice Arena, em Lisboa. Se o coronavírus deixar.

O primeiro álbum, homónimo, de Dua Lipa fez sucesso nas plataformas de streaming, e o seu sucessor, Future Nostalgia (2020), foi aclamado pela crítica e nomeado para múltiplos Grammy. Poucas artistas são tão ouvidas como ela – só no Spotify, o primeiro álbum teve mais de oito mil milhões de streams até ao momento, e o segundo já ultrapassou os cinco mil milhões.

Os bilhetes vão estar à venda a partir desta sexta-feira, 2 de Julho, online e nos locais habituais. Os preços começam nos 35€ e sobem até aos 60€. Há ainda pacotes VIP à venda por 120€ ou 295€.

