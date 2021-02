EatTasty vai começar a fazer entrega de almoços e jantares ao domicílio no Porto

A EatTasty foi fundada há cinco anos e começou por entregar almoços, aos dias da semana, em empresas. Depois, começou a chegar a casa das pessoas e alargou o seu serviço para servir jantares, tudo na zona de Lisboa. Agora, em Março de 2021, vai chegar finalmente ao Porto.

É a partir do dia 1 de Março que vão estar disponíveis almoços, de segunda a sexta-feira, e jantares, durante todos os dias da semana, para entrega ao domicílio em Vila Nova de Gaia, Porto e Matosinhos.

É tudo confeccionado no dia em que é feita a encomenda. Com preços a partir dos 5,90€, ao almoço há sempre cinco pratos diferentes todos os dias, com a opção de carne, peixe, vegetariana ou vegan. Já ao jantar, pode contar com menus completamente distintos.

Todas as encomendas são feitas na aplicação ou no site da plataforma. As entregas são gratuitas e asseguradas por estafetas da empresa.

Em Portugal, a EatTasty chega actualmente a locais como Lisboa, Oeiras, Amadora, Almada, Odivelas, Sintra e Cascais. Além disso, também está presente em Madrid, em Espanha.

