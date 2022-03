Ecocubo: o novo refúgio ecológico na natureza está no Gerês

Feito de madeira e cortiça, minimalista e desmontável, o Ecocubo é uma nova experiência de imersão na natureza. O primeiro está instalado no coração do Parque Nacional da Peneda-Gerês e já pode ser reservado.

Ecocubo no Campo do Gerês

O Ecocubo quer revolucionar a forma como interagimos e permanecemos na natureza. Este cubo ecológico e sustentável foi criado em Portugal por uma startup incubada na UPTEC (Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto), privilegiando os produtos endógenos nos materiais de construção (madeira e cortiça) e no mobiliário interior (cama, colchão e têxteis).

Este projecto, que poderá ser instalado em diferentes locais, já está disponível no Gerês, num planalto resguardado, situado a oeste da Mata da Albergaria. Funciona em sistema off-grid (ou seja, não está ligado à rede eléctrica), mas a iluminação é feita com candelabros recarregáveis, os aparelhos electrónicos podem ser recarregados e conta com isolamento térmico.

Sendo apenas um quarto, não possui casa de banho, mas nas proximidades, a cerca de 20 metros, existem balneários com água quente e instalações sanitárias completas. Para aumentar o leque de experiências na natureza, a startup conta com uma parceria local que promove actividades como passeios pedestres, passeios a cavalo, paintball, kart cross, tiro com arco, escalada e rappel, rafting, circuito aventura, canyoning e canoagem.

Com um design minimalista e completamente desmontável, este projecto assume-se como "uma solução de turismo sustentável, sem impacto negativo para o meio ambiente e com impacto positivo para as comunidades locais", lê-se em comunicado. A fachada do cubo é quase totalmente envidraçada, proporcionando vistas desimpedidas para a paisagem do monte da Picota e absorvendo toda a natureza envolvente, do amanhecer ao pôr-do-sol e céu estrelado.

A experiência no Ecocubo, no Gerês, tem o custo de 100€ para duas pessoas. As reservas até 20 de Março, para qualquer altura do ano, usufruem de um desconto até 20% e de 10% nas actividades dos parceiros, e podem ser efectuadas no site oficial.

Criada em 2015, a startup desenvolveu inicialmente um modelo de tinyhouse, com apenas 9 metros quadrados, que disponibilizava sofá-cama, casa de banho, cozinha e mesa outdoor. Contudo, a marca apostou numa mudança de conceito, em que as infra-estruturas de apoio são fora do Ecocubo, valorizando ainda mais a experiência de comunhão com a natureza.

“Queremos ligar as diferentes regiões, cubo a cubo, actuando como referência, como um marco no território, de forma a democratizar a vivência na natureza, sem que isso implique impacto negativo no ambiente”, destaca António Fernandes, criador da Ecocubo.

Gerês Equi’Desafios, Rua S. João, 93. Campo do Gerês 4840-030. 80-100€ por noite

