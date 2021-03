Ecovia do Ave está a nascer em Guimarães

Vão ser 34 quilómetros de ecovia, para percorrer ao longo de 14 freguesias do concelho de Guimarães, quase sempre junto ao rio Ave. As obras já estão a decorrer.

Entre novos percursos, antigos trilhos em terreno agrícola, açudes e pontes, a Ecovia do Ave vai percorrer 14 freguesias do concelho de Guimarães ao longo de 34 quilómetros. O projecto integra a criação de pontos de interesse ao longo do percurso, para promover a contemplação da fauna e flora, a valorização do património natural e a aproximação ao rio Ave.

Desenvolvendo-se entre Serzedelo e a União de Freguesias de Arosa e Castelões, a proposta de traçado vai percorrer todas as freguesias que confinam com o rio. Cerca de 88% do percurso atravessa áreas de galerias ripícolas, percorrendo também estradas de valor patrimonial e zonas de parques de lazer. A ecovia representará ainda a recuperação e revitalização de muito património abandonado, como açudes e moinhos.

© Câmara Municipal de Guimarães Ecovia do Ave

Um dos objectivos do projecto passa por preservar a integração paisagística de toda a extensão da galeria ripícola, permitindo recuperar os percursos já existentes e sensibilizar a população para a importância da preservação e promoção da biodiversidade de Guimarães.

As intervenções de limpeza e desmatação de terrenos no traçado da Ecovia do Ave arrancaram esta semana, numa acção articulada entre o Município de Guimarães, Laboratório da Paisagem, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Vitrus. O processo de limpeza, agora iniciado, será suspenso no final deste mês, de forma a "evitar perturbações durante o período de nidificação, sendo retomado no final do Verão", explica o comunicado da Câmara de Guimarães.

© Câmara Municipal de Guimarães As obras já estão em curso

