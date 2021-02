Rede de Trilhos da Natureza vai nascer em Famalicão

Com uma extensão de 62,3 quilómetros, a Rede Municipal de Trilhos da Natureza vai dar a conhecer o património natural e histórico-cultural do concelho de Famalicão.

Uma rede de percursos pedestres com 62,3 quilómetros, articulada com o património, a restauração e o alojamento local, está a ser preparada em Vila Nova de Famalicão. O projecto para a Rede Municipal de Trilhos da Natureza foi aprovado recentemente e terá um investimento total de 104.088,80 euros, segundo o comunicado da Câmara Municipal.



Serão criados quatro novos percursos, partindo de traçados previamente definidos. Entre eles, haverá um trilho circular com 17,5 km a percorrer o núcleo urbano de Famalicão, ligando-o ao Penedo da Moura e ao Monte de Santa Catarina e à Ciclovia.

O percurso de Nine-Arnoso (14 km) desenvolve-se nos vales dos rios Este e Guisande. Com 15,8 km, os Caminhos do Ave acompanham o rio Ave desde o Parque de Lazer Calça Ferros ao mercado e ponte sobre o rio. Já o trilho de Gondifelos (15 km) vai coincidir em parte com a via ciclo-pedonal de Póvoa de Varzim-Famalicão.



Numa primeira fase, será feita a limpeza, o arranjo e a recuperação dos percursos, seguindo-se a sua sinalização, homologação e aplicação móvel.

+ Rede de percursos pedestres das Serras do Porto concluída na Primavera

+ Parque Natural do Douro Internacional está a preparar-se para visitas