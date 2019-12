Em 2020 vai haver mais bebedouros espalhados pela cidade

Para o novo ano, a empresa municipal Águas do Porto "tem preparado um plano de investimentos significativo, priorizando a importância da gestão do ciclo urbano da água em todas as suas vertentes e a qualidade e eficiência das várias actividades que diariamente estabelece na cidade", segundo o site da autarquia. Uma delas é a instalação de 20 novos bebedouros públicos até ao final do primeiro trimestre de 2020.

A empresa avançou em comunicado que já iniciou os trabalhos "na época balnear de 2019 e vai avançar com a instalação de novos equipamentos na zona histórica e na marginal ribeirinha oriental". Esta iniciativa dá sequência às políticas de reabilitação de fontes e fontanários públicos e à instalação de bebedouros em circuitos pedonais e cicláveis da cidade.

O objectivo é, segundo a Câmara Municipal do Porto, "fomentar o consumo da água da torneira nestes locais".

+ Os melhores sítios para correr no Porto

+ Três sítios para andar de skate no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.