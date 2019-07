Em Agosto há actividades radicais gratuitas para crianças no MAR Shopping

Escalada, circuito aéreo, pista de obstáculos, slide, escorrega, piscina de bolas e uma área de realidade virtual. Estas são apenas algumas das actividades que os miúdos (entenda-se crianças dos quatro até aos 14 anos) vão poder praticar durante o mês de Agosto no Mar Shopping de Matosinhos.

É normal que durante as férias de Verão os miúdos estejam mais irrequietos. Ora, uma boa solução é levá-los ao "parque aventura" instalado no Atrium do piso 0 deste centro comercial em Matosinhos. Saiba ainda que todas as actividades, disponíveis até domingo 25, são gratuitas.

Tenha apenas em atenção que há regras a cumprir quanto à permanência e ao acompanhamento de adultos. Fora isso, boa diversão.

