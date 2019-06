Em Julho há hip hop no Museu Nacional Soares dos Reis

A cultura Hip Hop vai tomar conta do Museu Nacional Soares dos Reis no sábado 13 de Julho. A sétima edição do First Steps traz batalhas de dança, um concurso de graffiti, workshops de beatbox e de outros estilos vocais, como o mcing, e ainda visitas guiadas ao museu (às 10.00 e às 15.00).

O evento tem um cariz solidário — a entrada custa 5€, mas todo o dinheiro angariado será entregue ao projecto Ciga Giro, que se dedica a criar novas oportunidades de desenvolvimento e integração social para famílias sinalizadas.

"Incentivar a nova geração para a prática destas vertentes, através de formações, do contacto com artistas profissionais, de competições de cariz leve e espaço para divulgarem o seu trabalho" é o principal objectivo do festival. Se a cultura Hip Hop é a sua onda, inscreva-se aqui e aproveite.

