Em Julho, o Maus Hábitos continua a servir cultura à mesa

A programação de Julho do Maus Hábitos vai ser saboreada à mesa. A grande novidade é uma nova rubrica de stand-up que vai acontecer às sextas, a partir das 20.30. Ricardo Couto, humorista residente na Rádio Nova Era e presença assídua no circuito de comédia nacional, é o anfitrião destas novas noites de Comédia à Mesa, para as quais vai trazer também nomes emergentes. A entrada custa 10€, inclui um menu snack e pode ser comprada na loja online do Maus Hábitos.



O ciclo de concertos intimistas Sons à Mesa arranca no dia 2 de Julho com a actuação de Julius Gabriel, a que segue Marinho, Joana Guerra, Carol e Meta. Os bilhetes também custam 10€, com direito a um menu snack. Aos sábados, as tardes continuam a ser feitas de DJ sets na esplanada, com entrada livre. Este mês actuam Phephz, Simone, Peter Castro e BENT.



A rubrica Palavra à Mesa continua a ser guiada por Ana Deus. Todas as terças, a vocalista dos Três Tristes Tigres vai libertar a voz em sessões que vão além da leitura, cruzando palavra, imagem e som, num registo performativo, de improvisação e de interacção com o público.



A Saco Azul, associação cultural do Maus Hábitos, apresenta a exposição Outros Portos - Outros Olhares, com curadoria de Clara Brito & Gu Zhenqing, que estará em exibição de 9 de Julho a 30 de Agosto. Entre 2 e 29 de Julho, o tríptico da Mupi Gallery do Maus Hábitos acolhe a exposição ... que eu também não adoeça de Brasil!, do artista transdisciplinar Mãe Paulo, uma espécie de colagem que aborda momentos tenebrosos da recente história do Brasil. Fora de portas, as ruas da cidade do Porto continuam com a exposição Poético ou Político? até 25 de Julho.



No dia 1 de Julho decorre a primeira sessão do mês de Cinema à Mesa, com o documentário Menino 23: Infâncias Perdidas no Brasil, do realizador Belisário Franca. Durante todas as quartas, as noites de cinema continuam em parceria com o Porto Shortcutz e com o Porto Femme.

Veja a programação completa de Julho no Maus Hábitos:

+ Exposição no Maus Hábitos debate “o lugar da mulher como sujeito político”

+ No final do mês, os mupis do Porto acolhem obras de 24 artistas

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story