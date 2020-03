Em Junho, todos os caminhos vão dar a Santiago

São três dias de concertos com um cartaz de luxo e bilhetes a 59€. Que mais podemos pedir? O festival O Son do Camiño acontece entre 18 e 20 de Junho no Monte do Gozo, em Santiago de Compostela, a duas horas e meia do Porto. Chega à terceira edição com mais um palco, um recinto alargado e 39 nomes internacionais dos mais variados géneros musicais.

Do rock ao indie com os The National, Liam Gallagher, Foals e Editors, passando pela electrónica com The Chemical Brothers, DJ Snake, Armin Van Buuren e Timmy Trumpet, a pop de Jason Derulo e os sons latinos de Bad Bunny e Daddy Yankee. O cartaz conta ainda com artistas galegos como Xoel López, Bizarro Love Triangle, The Killer Barbies com Silvia Superstar e Guadi Galego, e outros nomes espanhóis como Kase O, Lola Indigo, Carolina Durante, Natos e Waor, Miss Caffeina ou Rayden.

Os bilhetes para os três dias do festival custam 59€ numa primeira fase e estão à venda em exclusivo através do site www.eventbrite.es. Aproveite, antes que esgotem.

