Em Maio corre-se a Meia Maratona em Matosinhos

A Meia Maratona Mar de Desporto está de volta a Matosinhos. Depois de um interregno de dois anos por causa da pandemia, a competição, organizada pela Runporto, acontece no dia 8 de Maio com partida às 09.00 na Avenida da Liberdade, junto ao Farol da Boa Nova.

Além do farol, a marginal de Leça da Palmeira e a Ponte Móvel vão também fazer parte do percurso de 21 quilómetros, homologado pela Federação Portuguesa de Atletismo. A par desta prova, acontece a mini maratona de sete quilómetros a pensar nas famílias.

As inscrições para a 3ª edição do evento estão disponíveis no site oficial da organização até dia 3 de Maio ou até ao limite de participantes ser atingido. José Moreira (01:08:13) e Marta Martins (01:20:25) foram os vencedores da última edição da prova em 2019. No final, para recuperar energias, sente-se à mesa de um dos melhores restaurantes em Leça da Palmeira.

