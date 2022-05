Em noite de prémios Play, Ana Moura e Dino D'Santiago foram os grandes vencedores

Foi na passada quinta-feira que o Coliseu dos Recreios voltou a encher-se para distinguir a melhor produção musical em Portugal no último ano. Apresentados por Filomena Cautela, com a ajuda de Carolina Torres, 20chatear e Diana Taveira, os Play atribuíram prémios em 13 categorias.

Dino D’Santiago, o artista mais premiado dos Play, ganhou mais dois galardões — Melhor Artista Masculino e Prémio da Crítica — com o álbum Badiu.

Jorge Palma, com 70 Voltas ao Sol (Ao Vivo com Orquestra) ganhou o Melhor Álbum. Camané ganhou o Melhor Álbum Fado com Horas Vazias. João Lencastre’s Communion arrecadou o prémio de Melhor Álbum Jazz com Unlimited Dreams. E o prémio de Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita foi para Luís Duarte e Lígia Madeira com Portuguese Music for Piano Duo.

Ana Moura, uma das grandes vencedoras desta noite, ganhou o prémio de Melhor Artista Feminina e de Melhor Videoclipe, da canção "Andorinhas", realizado por André Caniços.

Simone de Oliveira, que se despediu dos palcos no passado mês de Março, ganhou o Prémio Carreira. A banda que representou Portugal na Eurovisão no ano passado, The Black Mamba, levou para casa o título de Melhor Grupo. O Prémio Lusofonia foi parar às mãos de Paulo Flores, com “Jeito Alegre de Chorar”, e Eu.clides foi distinguido como Artista Revelação da quarta edição dos Play.

Ao longo da noite, o palco encheu-se de duetos improváveis: Moonspell com Dulce Pontes, Nenny com Ana Moura, Ivandro com Slow J e Frankieontheguitar, The Black Mamba com o guitarrista André Fernandes, Paulo Flores e Sara Correia (que apresentaram um tema inédito), Gama com Piruka e Jimmy P, Bárbara Bandeira com Carminho (que arrecadaram o prémio Vodafone Canção do Ano com a música “Onde Vais”), e Camané com Agir e com os coros Ricercare e Coro Ucraniano da Igreja Greco-Católica de Lisboa numa homenagem à Ucrânia.

Os Prémios Play foram transmitidos na RTP1 e serão exibidos em formato compacto, no sábado, às 22.45, e no domingo, às 17.45 na RTP África.

