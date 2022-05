A Musa faz anos e inaugura a nova Fábrica no próximo fim-de-semana

A Fábrica da Musa inaugura no próximo sábado, 14 de Maio, em Marvila. Mas as celebrações do sexto aniversário começam logo na quinta-feira, 12, na Musa da Bica.

Um mês e meio depois de ter fechado as portas e tirado os fermentadores do número 83 da Rua do Açúcar, a Fábrica da Musa vai reabrir uns metros ao lado, na porta 9 da Rua do Vale Formoso, onde até há pouco tempo estava o Bo Brewpub – como detalhámos, em primeira mão, há pouco mais de um mês. E a festa de abertura, no próximo sábado, 14 de Maio, vai também ser uma festa de anos.

Mas as celebrações dos seis anos da cervejeira de Marvila começam mais cedo, logo na quinta-feira, 12, na Musa da Bica. Os chefs Pedro Abril e Tiago Lima Cruz vão cozinhar um menu especial de aniversário – pensem nas mesas das festas de anos dos miúdos, mas em melhor. Muito melhor. Enquanto as estrelas da casa preparam os pratos, vai ouvir-se um DJ set de Von Di.

Na sexta-feira, 13, as comemorações continuam a norte. A Musa das Virtudes, no Porto, abre as portas às 16.00 para receber um concerto da Conferência Inferno e sets do inconfundível DJ Fitz e, back to back, DJ Karpet e Ana Pacheco.

Por fim, no sábado, 14, é inaugurada a nova Fábrica da Musa. Para assinalar a data, há concertos de Expresso Transatlântico, de Puta da Silva e dos incendiários Sereias, que apresentam pela primeira vez o álbum homónimo em Lisboa (e com quem falámos há uns dias). Além disso, há DJ sets de A Mãe Dela, Rita Lig, Lady G Brown, Venga Venga e Domatrice. Os horários ainda não estão fechados.

As festividades devem prolongar-se pela noite dentro, mas no domingo, 15, as portas da Fábrica da Musa reabrem ao meio-dia. E abertas continuarão a partir daí. Durante a semana, serve-se cerveja a partir das 16.00 e no fim-de-semana começa logo às 12.00; as torneiras fecham à meia-noite, de segunda a quinta, e às 03.00 na sexta-feira e no sábado. No domingo, o toque de saída é às 23.00.

