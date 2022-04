Nova Fábrica Musa abre em Maio no espaço do antigo Bo Brewpub

As cervejas Musa e a Bolina juntaram-se. A primeira consequência dessa união é a passagem da Fábrica Musa para dentro do número 9 da Rua do Vale Formoso.

No último fim-de-semana de Março, depois de um mês de festas e despedidas, a Fábrica Musa fez a derradeira festa de despedida e fechou as portas da sua primeira casa própria, inaugurada em 2017. Ficou apenas na Bica e nas Virtudes (Porto). Mas a cervejeira não vai ficar muito tempo longe de Marvila: em Maio, inaugura uma nova Fábrica Musa, no espaço até agora ocupado pelo Bo Brewpub.

A entrada da Musa para as paredes do Bo Brewpub não implica, porém, um despejo da Bolina, que se tinha mudado de armas e bagagens para o número 9 da Rua do Vale Formoso quando a covid-19 virou o mundo de pernas para o ar e nos fechou em casa. Não só as cervejas da Bolina vão continuar a ser vendidas e produzidas lá, como os sócios da Bolina têm agora participações na Musa, e vice-versa. As duas marcas vão coexistir.

Esta não é a única novidade. Apesar de continuar a chamar-se Fábrica Musa, como a primeira casa da cervejeira em Marvila, o novo espaço deixará de ser a única fábrica da Musa. Vão passar a ser lá feitas algumas cervejas da marca – sobretudo experiências pontuais e lotes mais pequenos – porém o grosso da produção vai começar a fermentar numa segunda e maior fábrica, que vai abrir em São João da Talha, no concelho de Loures.

De momento, o antigo Bo Brewpub está de portas fechadas, enquanto são feitas obras e o espaço é redecorado pelo estúdio JOANA + JOSÉ, de Joana Cardoso e José Sebastião Albuquerque. Ainda não há uma data concreta para a reabertura, já com a nova decoração e identidade, mas o objectivo é que seja algures em Maio, a tempo da celebração dos seis anos anos da Musa, no dia 13.

Não faltam, porém, planos para o regresso. Para começar, a Fábrica Musa vai passar a abrir as portas mais cedo e a servir almoços. E, além dos concertos, DJ sets e outros eventos (saudades, Pub Quizadilla) que marcaram as noites da casa da Rua no Açúcar, há planos para organizar alguns espectáculos à tarde, no jardim exterior, já neste Verão. Também vai haver uma pequena horta.

Mais perto do final do ano, a Musa vai ainda fazer um rebranding e as cervejas vão surgir de cara lavada. Mas, por enquanto, nada está decidido. Há uma pequena Fábrica para abrir e uma fábrica maior onde é preciso começar a fazer litros e litros de cerveja. As decisões ficam para depois.

