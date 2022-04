Envy: o novo pecado de Chakall é uma festa à beira-rio

Com uma mãozinha de chef, o Lust in Rio é agora mais do que uma discoteca. É um restaurante animado, com direito a espectáculo.

Chakall não se considera um homem da noite, mas isso não significa que não a trate por tu. “Tive, provavelmente, o primeiro restaurante que virava discoteca, no ano de 1998", conta, referindo-se ao Captain Kirk, uma discoteca nascida nos anos 1980 no Bairro Alto. Recordar é bom, mas não é para isso que cá estamos. Já este ano, o chef do turbante repetiu a proeza de outros tempos e montou, em Fevereiro, um restaurante no Lust in Rio, uma discoteca bem conhecida no Cais do Sodré.

Francisco Romão Pereira Chakall

Neste Envy — nome que em português significa inveja, para combinar com o Lust, que se traduz para luxúria — come-se, bebe-se, assiste-se a espectáculos e dança-se noite dentro. Mesmo a uma quinta-feira, dia em que a Time Out visitou o espaço, o ambiente é de folia no restaurante. A casa cheia, composta por cerca de 250 borguistas (a capacidade actual do Envy), a decoração abundante em plantas, a iluminação às cores, a música alta e as bebidas que vão chegando às mesas denotam isso mesmo: aqui há festa. “É a combinação perfeita. É uma coisa relaxada, com preços razoáveis, coisas importantes hoje em dia”, comenta o chef.

Francisco Romão Pereira Trio de bao e provoleta

Vamos então à comida, que é por aí que se começa. Nesta carta “trendy”, como descreve Chakall, as entradas ou Pride (o pecado do orgulho), como se lê no menu, são para partilhar. O trio de bao com carne de porco desfiada e molho barbecue (12€) é uma delas e vem com várias cores, mesmo a piscar o olho ao Instagram; a provoleta (12€), um queijo italiano gratinado, é outra. Nos pratos principais, apelidados de pecados vários, há opções de peixe, carne (incluindo hambúrgueres), pizza, massa e risotos. O polvo com puré de batata ratte (22€) é uma possibilidade, assim como o rib com batata ratte (25€). Se cair na tentação das sobremesas, prove a bonita pavlova (5€), com recheio de lemoncurd, chocolate e morangos; a tartelete cítrica (5€), com merengue e creme fraiche; ou a mousse de framboesa (6€). Tudo isto pode ser acompanhado por uma vasta carta de bebidas, não fosse este o Lust in Rio.

Francisco Romão Pereira rib com batata ratte (25€)

Enquanto desfruta da sua refeição, ou logo após, o entretenimento é garantido com vários espectáculos de música, dança, entre outros. Depois, a farra fica a cargo do Lust in Rio. Segundo Chakall, quem decidir prolongar a estadia não tem de pagar a entrada.

Francisco Romão Pereira Pavlova

Para já, enquanto ainda faz frio, o Envy vive no interior, mas há planos para aproveitar a ampla esplanada à beira-rio. “Em Abril deveremos passar para fora e estamos a pensar em delivery também. Um pouco mais à frente vamos começar com almoços”, revela o chef.

R. da Cintura do Porto de Lisboa (Cais do Sodré). Ter-Sáb 19.00-02.00.

