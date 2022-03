São Domingos de Benfica come a sopa toda (já no próximo sábado)

Depois da interrupção devido à pandemia, o Mercado de São Domingos de Benfica volta a receber o Festival das Sopas, marcado já para o próximo sábado.

Os visitantes, fãs desta iguaria versátil, vão poder deliciar-se ao jantar com as sopas que quiserem, numa espécie de bar aberto de sopas, com dez variedades à disposição, desde a tradicional sopa da pedra ao creme de legumes, passando pela canja de galinha e pela sopa à sopeiro, a especialidade do festival.

O recipiente? A tradicional tigela de barro, com direito a uma bebida de copo (água, sumos, sangria ou cerveja) e uma sobremesa por apenas 6€. Mas se quiser algo mais para aconchegar o estômago, conte ainda com cachorros quentes, hambúrgueres, bifanas e pão com enchidos. E se sobrar espaço para uma sobremesa, não faltarão iguarias caseiras.

A animação musical também está incluída e fica a cargo de Tony Pinheiro, uma oportunidade de matar saudades do querido pimba.

A sétima edição do festival é organizada pelo Agrupamento de Escuteiros 523 de São Tomás de Aquino, com o apoio da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica.

Mercado de São Domingos de Benfica, Rua Cecília Meireles. Sáb (2 de Abril) 20.00-23.00. Preço: 6€ ou 5,50€ com cartão MAIS São Domingos de Benfica.

+ Onda Choc, NosStop e Melão entre os confirmados para a nova tour de Revenge of the 90's

+ Cavalariça fica no Cais do Sodré como casa definitiva e lança-se em menus de degustação