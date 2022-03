Onda Choc, NonStop e Melão entre os confirmados para a nova tour de Revenge of the 90’s

“Ao limite eu vou” ou “Ela só quer, só pensa em namorar”, já está com as músicas na cabeça? Vai poder ouvi-las ao vivo (e acompanhar em plenos pulmões) na tour de 2022 de Revenge of the 90’s. Onda Choc, King África, Iran Costa, NonStop, Batatinha & Companhia e Melão são os seis primeiros nomes confirmados para subir ao palco nestas festas que recordam os maiores êxitos dos anos 90. A tour arranca em Guimarães já no dia 23 de Abril. Seguem-se Lisboa, Braga e Covilhã.

Depois de dois anos em que a pandemia obrigou a interromper as festas, a Revenge of the 90’s regressa este ano com oito datas confirmadas. Após Guimarães (23 de Abril) e Lisboa (30 de Abril), a música dos anos 90 passa por Braga (21 de Maio), Covilhã (4 de Junho), Aveiro (9 de Junho), Leiria (18 de Junho), Faro (8 de Julho) e Viseu (16 de Julho). Para já, os seis nomes confirmados marcam presença em conjunto apenas no espectáculo em Lisboa. NonStop e Batatinha & Companhia têm actuações confirmadas para todas as localizações. A organização confirmou que ainda haverá mais artistas e datas a anunciar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Revenge of the 90's (@revengeofthe90s)

À semelhança das edições anteriores, a localização das festas só é revelada aos convidados no dia do evento, por SMS, e é reservada a maiores de 18 anos. Além da música ao vivo, os espectáculos contam com brindes especiais como chupa-chupas ácidos e pega monstros, confetti e animação até às seis horas da madrugada.

Os bilhetes para todas as datas já estão à venda no site oficial. Para Guimarães só está disponível o segundo lote de bilhetes (30€) e para Lisboa mantêm-se disponíveis bilhetes do primeiro lote (25€). Já para as restantes datas, os bilhetes ainda podem ser adquiridos em regime de early bird (20€).

+ Revenge of the 90’s já tem datas para 2022 e leva festa ao país inteiro

+ Discotecas em Lisboa. O roteiro para voltar perder-se na noite