Revenge of the 90’s já tem datas para 2022 e leva festa ao país inteiro

Revenge of the 90’s

Revenge of the 90’s

Depois de um 2021 ainda tímido no que diz respeito a festas, é bem possível que voltemos em força às pistas no próximo ano. Uma das festas já confirmadas é a Revenge of the 90’s, que vai dar a volta ao país com uma tour nacional que arranca dia 23 de Abril de 2022, em Guimarães. Britney Spears, Backstreet Boys, Spice Girls, D’zrt ou Anjos são só algumas das bandas e artistas que se vão fazer ouvir nestas festas dedicadas à música da década de 90 – onde não faltam confetti, chupa-chupas ácidos e pega monstros à mistura. Os bilhetes já estão à venda.



Depois de Guimarães, a festa noventeira ruma a Lisboa, no dia 30 de Abril. Seguem-se Covilhã, a 7 de Maio, Braga, a 21 de Maio, Aveiro, a 9 de Junho, Leiria, a 18 de Junho, Coimbra, a 2 de Julho, Faro, a 8 de Julho e, finalmente, Viseu, a 16 de Julho. Se a sua cidade não faz parte desta lista, não desanime. A organização já confirmou que ainda há mais datas e locais a anunciar.



Tal como aconteceu nos eventos anteriores, a localização das festas só é revelada aos convidados no dia do evento, por SMS, e é reservada a maiores de 18 anos. Também vai poder contar com convidados especiais, brindes que fazem derramar uma lágrima de nostalgia, esquemas de dança para testar os mais descoordenados e, claro, muita animação até às seis horas da madrugada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Revenge of the 90's (@revengeofthe90s)



Há early birds (a partir dos 20€) disponíveis para todas as datas, à excepção da primeira, em Guimarães, que já vai no segundo lote (30€). Todos os bilhetes incluem uma cerveja Sagres e estão à venda no site oficial.