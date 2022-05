Escultura de Julião Sarmento posa no Jardim da Gulbenkian

Um ano após a morte do artista plástico, a Fundação Calouste Gulbenkian assinala a data com uma escultura no exterior e uma mostra bibliográfica.

O Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian tem uma nova escultura em exposição. Marie, de Julião Sarmento, foi criada para o pátio exterior da Sede da Delegação da Fundação em Paris, e apresenta-se pela primeira vez em Portugal.

A peça, que está junto à Biblioteca de Arte, é fruto da exploração do olhar masculino sobre o corpo feminino. Através das técnicas da escultura digital em 3D, esta figura em resina com 1,80m enverga um vestido criado pelo designer de moda Felipe Oliveira Baptista. Ainda que a resina consiga sobreviver à ação do tempo, o material do vestuário será renovado quando necessário.

Também uma carrinha das Bibliotecas Itinerantes da Fundação recebe, até 8 de Maio, livros e catálogos de exposições com o trabalho de Julião Sarmento. A versão digital da mostra bibliográfica já está no site da Biblioteca de Arte e Arquivos da Fundação.

A instalação de vídeo Close (2001), produzida por Julião Sarmento com o realizador egípcio Atom Egoyan, e que se estreou na Bienal de Viena, foi agora também adquirida pela Gulbenkian, o que fez crescer para 30 o número de obras do artista português na colecção do Centro de Arte Moderna, com pinturas da década de 80 e 90, séries de gravuras, duas instalações e um filme experimental.

Avenida de Berna (Lisboa). Qua-Seg 09.00 às 20.30, Ter 08.00 às 20.00.

