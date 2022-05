Festival Jardins Abertos volta a abrir os portões dos jardins da cidade já este mês

O festival que abre os portões dos jardins da cidade de Lisboa está de regresso. A 9.ª edição dos Jardins Abertos vai acontecer em dois fins-de-semana consecutivos, nos dias 21, 22, 28 e 29 de Maio. O evento, que existe desde 2017, continua nos mesmos moldes: "gratuito com visitas a jardins únicos da cidade e várias actividades de jardinagem, sustentabilidade e consciencialização ambiental, estimulando a relação positiva com a natureza em contexto urbano", lê-se na nota de imprensa.

A programação completa só será revelada no próximo dia 8 de Maio, mas sabe-se já alguns dos jardins que podem ser visitados durante os quatro dias. São eles o jardim da Procuradoria-Geral da República, a Estufa Fria de Lisboa, o jardim do Palacete de São Bento, a Quinta Urbana NÃM, o jardim Botânico Tropical e o jardim da Embaixada de Itália. Entre as novidades do programa está a possibilidade de visitar o Permalab, o Laboratório de Permacultura na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

"Haverá ainda os habituais percursos guiados pela cidade, oficinas para todas as idades, visitas guiadas aos jardins e oficinas com diferentes temáticas, desde cosmética natural a banhos de floresta no Parque Florestal de Monsanto", adianta o comunicado enviado às redacções. Esta edição de Primavera dos Jardins Abertos — que, no ano passado, fizeram pela primeira vez também uma edição de Verão — encerra com uma festa no quiosque Beca Beca, no Parque Eduardo VII, no domingo, 29 de Maio.

Tal como nos anos anteriores, o acesso aos jardins é limitado, feito por ordem de chegada e sem inscrição prévia — à excepção do Jardim da Embaixada de Itália, que requer inscrição.

