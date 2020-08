Em Setembro, Germinal leva Fernando Pessoa e Tó Trips a Famalicão

Depois de, em Julho, levar um concerto imersivo ao Planetário do Porto, o Germinal regressa a casa no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, para integrar o alinhamento do Anima-te, programa municipal que ali tem apresentado várias propostas artísticas e culturais gratuitas e ao ar livre nas últimas semanas.

É a 13 de Setembro que o Germinal, iniciativa da Cão Danado — Artes do Espectáculo, apresenta Bestiário, espectáculo de Sara Barbosa com Leonor Keil e Edgar Massul com base na obra de Fernando Pessoa, agendado para as 18.00. A peça é “uma reflexão sobre a poética da existência, a portugalidade e o ser aqui e agora” e serve-se dos escritos de Pessoa para abordar a “inconstância provocada por uma pandemia” e realizar um “exercício de sobrevivência do homem e da sua memória histórica”, lê-se na publicação do evento.

Segue-se, às 19.30, o concerto de Tó Trips, guitarrista com um sólido percurso na música nacional, repartido entre bandas como os Lulu Blind ou os Dead Combo e projectos a solo. Descrito como “o guitarrista do melancólico e do luminoso”, o músico bebe de várias influências para criar a sua própria linguagem. O público vai poder desfrutar de um final de tarde agradável, embalado por palavras e melodias.

À semelhança do que tem acontecido no Anima-te, ambos os eventos têm entrada gratuita, mas estão sujeitos à lotação do espaço. Os bilhetes devem ser levantados no próprio dia, três horas antes dos espectáculos, e dão acesso a uma área com capacidade para 882 pessoas, devidamente delimitada e acondicionada segundo as medidas da Direcção-Geral de Saúde. Até ao final de Setembro, há concertos, cinema, desporto, visitas guiadas, workshops, street food e artesanato. Consulte o programa completo aqui.

