Este sábado há um concerto para viajar ao espaço sem sair do sofá

Se alguma vez sonhou em ir ao espaço e ter uma banda sonora épica a acompanhar a viagem, não precisa de esperar mais. A Cão Danado, estrutura cultural e artística sediada em Vila Nova de Famalicão, concretiza esta experiência no próximo sábado, 11 de Julho, num concerto improvisado que junta o saxofonista Rodrigo Amado, a harpista Angélica V. Salvi e o percussionista João Pais Filipe, no Planetário do Porto.

O concerto é realizado no âmbito do Germinal, programa que nos últimos anos tem levado conferências, espectáculos, performances e instalações artísticas a Famalicão de forma gratuita, no sentido de cruzar comunidade, arte, ambiente, tecnologia e património. À semelhança do que aconteceu no ano passado, o evento volta a estender-se ao Planetário do Porto, que na altura serviu de cenário ao espectáculo de vídeo-dança Histórias de além terra, da coreógrafa e bailarina Leonor Keil.

Também Rodrigo Amado fez parte do alinhamento de 2019. Desta vez, o aclamado saxofonista apresenta-se na companhia de Angélica V. Salvi, harpista espanhola radicada no Porto há alguns anos, e João Pais Filipe, percussionista, baterista e escultor sonoro do Porto, para criar em tempo real um concerto imersivo que vai transportar o público ao espaço sem sair de casa.

Do free jazz à música clássica, “o discurso livre, mas disciplinado” dos três músicos vai ser complementado pela “projecção fulldome de uma viagem por galáxias próximas”, descreve o comunicado de imprensa. Para embarcar nesta aventura, basta marcar presença na sala virtual construída para a ocasião e pensada para proporcionar uma experiência memorável em tempos de distanciamento social. Os bilhetes já estão disponíveis e custam 2€.

