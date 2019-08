Em Setembro, um autocarro antigo leva-o numa viagem ao passado

O Clube Viação Clássica, que tem como objectivo preservar e dinamizar o património relacionado com o transporte colectivo de passageiros, já está a preparar a sexta edição da iniciativa Paragens do Passado, que leva os participantes numa viagem de carácter histórico, a bordo de um veículo do século XX, com a finalidade de reviver e recriar as linhas da antiga rede STCP. O roteiro deste ano tem por base a reprodução do trajecto da linha 84, cujo percurso começava na Boavista e terminava em Vilar de Andorinho (Gaia), segundo a organização.

Um Volvo B58, que serviu a cidade no final dos anos 70 e durante a década de 80, foi o autocarro escolhido para transportar os participantes ao longo de um percurso com passagens pela Praça da República, Bolhão, Sá da Bandeira, Praça da Liberdade, Ponte do Infante, Avenida da República e Santo Ovídio.

Se está interessado em embarcar, tem até 30 de Agosto para se inscrever. O bilhete para a viagem, agendada para dia 7 de Setembro às 14.00, tem um custo de 10€. A estação de metro da Casa da Música é o ponto de partida e, no final do trajecto, há tempo para uma visita à Torre Altice do Monte da Virgem.

+ ‘Verão no Jardim’ traz música e animação todos os fins-de-semana de Agosto

+ Até Outubro há sunsets e hambúrgueres no Soundwich às quintas-feiras

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.