Encomende um bouquet de cravos para assinalar o Dia da Liberdade

A pandemia provocada pela Covid-19 obrigou a que as celebrações dos 46 anos do 25 de Abril passassem a ser dentro de portas, com o convite para que se cante "Grândola, Vila Morena" à janela. Assim sendo, faz todo o sentido ter a casa decorada a rigor com um dos símbolos da revolução que pôs fim ao Estado Novo: os cravos. A maioria das floristas estão fechadas, é certo, mas há quem lhe entregue flores em casa.

É o caso de The Florist, uma florista online de luxo criada em 2016. Para assinalar esta data especial, a marca criou um bouquet chamado "Liberty", composto por cravos vermelhos que chegam a casa dentro de uma caixa, traço característico da marca. Há três tamanhos disponíveis: o pequeno (Simplicity, 25€), o médio (Glamorous, 50€) e o grande (Luxurious, 90€), em caixas de duas cores (branco ou preto).

As caixas têm "um sistema de isolamento e preservação, já com água, que garante a máxima frescura e longevidade dos bouquets", explica Tiago Oliveira, um dos responsáveis pelo projecto.

As encomendas podem ser feitas no site da marca até sábado 24 às 16.00. A entrega é feita no domingo 25 durante a manhã, em todo o país.

